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В Смоленській області Росії вирішили "потренуватися" вручати повістки

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 16:54
В Смоленській області Росії вирішили потренуватися вручати повістки
Фото із відкритих джерел

Влада Смоленської області Росії та військовий комісаріат регіону оголосили про проведення "планового тренування" із вручення повісток.

Джерело: російське видання "Медуза", що посилається на регіональні ЗМІ

Деталі: 17 серпня в області проводять "планове тренування з контрольним оповіщенням громадян, які перебувають у запасі".

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Місцевий військкомат повідомив, що крім оповіщення "запасників" у регіоні також розгорнуть дільниці та штаби оповіщення районів та сільських поселень. Повістки збираються вручати громадянам до 60 років, які стоять на військовому обліку.

Тих, хто отримає повістку, у військкоматі попросили з'явитися за адресою та у строк, зазначений у повістці "для уточнення персональних даних".

У військкоматі заявили, що тренування проводиться з метою перевірки "відповідності можливостей та стану дільниць і штабів оповіщення муніципальних утворень, уточнення тимчасових показників їх роботи".

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Теми: Росіямобілізація
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