В Смоленській області Росії вирішили "потренуватися" вручати повістки
Влада Смоленської області Росії та військовий комісаріат регіону оголосили про проведення "планового тренування" із вручення повісток.
Джерело: російське видання "Медуза", що посилається на регіональні ЗМІ
Деталі: 17 серпня в області проводять "планове тренування з контрольним оповіщенням громадян, які перебувають у запасі".
Місцевий військкомат повідомив, що крім оповіщення "запасників" у регіоні також розгорнуть дільниці та штаби оповіщення районів та сільських поселень. Повістки збираються вручати громадянам до 60 років, які стоять на військовому обліку.
Тих, хто отримає повістку, у військкоматі попросили з'явитися за адресою та у строк, зазначений у повістці "для уточнення персональних даних".
У військкоматі заявили, що тренування проводиться з метою перевірки "відповідності можливостей та стану дільниць і штабів оповіщення муніципальних утворень, уточнення тимчасових показників їх роботи".
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- Головне управління розвідки України нещодавно повідомило, що у Росії почали проводити приховані заходи так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.