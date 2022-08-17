В Смоленской области России решили "потренироваться" вручать повестки
Власти Смоленской области России и военный комиссариат региона объявили о проведении "плановой тренировки" по вручению повесток.
Источник: российское издание "Медуза", ссылающееся на региональные СМИ
Детали: 17 августа в области проводят "плановую тренировку с контрольным оповещением находящихся в запасе граждан".
Местный военкомат сообщил, что помимо оповещения "запасников" в регионе также развернут участки и штабы оповещения районов и сельских поселений. Повестки собираются вручать гражданам до 60 лет, состоящим на военном учете.
Тех, кто получит повестку, в военкомате попросили явиться по адресу и в срок, указанный в повестке "для уточнения персональных данных".
В военкомате заявили, что тренировка проводится с целью проверки "соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы".
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