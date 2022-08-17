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ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон "бійці батальйону Монако"

Валентина РоманенкоСереда, 17 серпня 2022, 17:22
ДБР вивчить, чи законно перетнули кордон бійці батальйону Монако
скриншот

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди", щодо виїзду до Монако військовозобов’язаних громадян України під час війни з Росією.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів".

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Що передувало: 16 серпня "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці. 

В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ.

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Теми: олігархиДБР
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