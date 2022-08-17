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ГБР изучит, законно ли пересекли границу "бойцы батальона Монако"

Валентина РоманенкоСреда, 17 августа 2022, 17:22
ГБР изучит, законно ли пересекли границу бойцы батальона Монако
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Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании "Украинской правды", о выезде в Монако военнообязанных граждан Украины во время войны с Россией.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов".

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Что предшествовало: 16 августа "Украинская правда" обнародовала расследование про украинских VIP-беженцев в Монако, Монте-Карло и Ницце.

В нем говорится об олигархах и бизнесменах, которые облюбовали Лазурное побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ.

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Темы: олигархиГБР
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