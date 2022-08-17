Місію МАГАТЕ можуть направити на ЗАЕС легально і дуже швидко – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ – у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.
Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати для української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.
Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше.
Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно".
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Нагадаємо:
- 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.
- В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.