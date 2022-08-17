Місію МАГАТЕ можуть направити на ЗАЕС легально і дуже швидко – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Українські дипломати, наші атомники та МАГАТЕ – у постійному контакті. Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.

Реклама:

Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати для української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ поступове повернення до нормальної ядерної безпеки.

Російська армія повинна відійти з території АЕС та всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше.

Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко та максимально ефективно".

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Росія продовжує обстрілювати ЗАЕС. Як усе виглядає зсередини – пояснює працівник станції

Нагадаємо: