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Миссию МАГАТЭ могут направить на ЗАЭС ​​легально и очень быстро – Зеленский

Мазуренко Алена Среда, 17 августа 2022, 21:44

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена ​​на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию".

Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг него может гарантировать для украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности.

Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее.

Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена ​​на Запорожскую станцию ​​легально, очень быстро и максимально эффективно".

Знать больше: Россия продолжает обстреливать ЗАЭС. Как все выглядит изнутри – объясняет работник станции

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Напомним:

  • 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.
  • В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.

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Темы: ЗеленскийЗАЭС
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