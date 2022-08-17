Миссию МАГАТЭ могут направить на ЗАЭС ​​легально и очень быстро – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена ​​на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию".

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Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг него может гарантировать для украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности.

Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее.

Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена ​​на Запорожскую станцию ​​легально, очень быстро и максимально эффективно".

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