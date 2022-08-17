Миссию МАГАТЭ могут направить на ЗАЭС легально и очень быстро – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль и миссия МАГАТЭ может быть направлена на захваченную ЗАЭС легальным способом и очень быстро.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию".
Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг него может гарантировать для украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности.
Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее.
Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легально, очень быстро и максимально эффективно".
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Напомним:
- 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.
- В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.