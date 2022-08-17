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Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН

"Українська правда"Середа, 17 серпня 2022, 21:43
Фото: Getty Images

Російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Росія вимагає від американської сторони видати візу міністру зовнішніх справ Росії Сергію Лаврову, щоб той зміг взяти участь в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Джерело: російський Інтерфакс

Пряма мова: "Можна з упевненістю сказати, що ми хотіли б бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній асамблеї ООН.

США в останні роки не раз створювали нам складнощі з робочими поїздками, в тому числі, і по оонівській лінії. Посольство вже звернулося до Білого дому, Держдепартамент із вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, та негайно видати візи міністру та всім членам російської делегації".

"Ми і надалі наполягатимемо на забезпеченні безперешкодного в'їзду всіх представників Росії, які беруть участь у заходах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН".

Передісторія:

  • Генеральна асамблея ООН 2 березня ухвалила резолюцію, в якій засудила вторгнення Росії в Україну і закликає Москву негайно вивести всі сили з України. За резолюцію проголосувала 141 країна, 5 були проти і 35 утрималися. Проти документа проголосували сама Росія, Білорусь, яка залучена до вторгнення, Сирія, Еритрея та КНДР.
  • 25 лютого США приєдналися до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.

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Теми: ЛавровСШАООН
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