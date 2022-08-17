Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия требует от американской стороны обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Источник: российский Интерфакс

Прямая речь: " Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.

Реклама:

США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации".

"Мы и дальше будем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ