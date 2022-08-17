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Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН

"Украинская правда"Среда, 17 августа 2022, 21:43
Россия попросила США выдать Лаврову визу, чтобы он смог поехать на Генассамблею ООН
Фото: Getty Images

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия требует от американской стороны обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Источник: российский Интерфакс

Прямая речь: " Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.

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США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации".

"Мы и дальше будем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Генеральная ассамблея ООН 2 марта приняла резолюцию, в которой осудила вторжение России в Украину и призывает Москву немедленно вывести все силы из Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, 5 были против и 35 воздержались. Против документа проголосовали сама Россия, привлеченная к вторжению Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР.
  • 25 февраля США присоединились к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.

Темы: ЛавровСШАООН
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