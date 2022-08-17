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Росіяни обстріляли Харків: горить житловий будинок, 7 загиблих

Альона Мазуренко Середа, 17 серпня 2022, 22:15
Росіяни обстріляли Харків: горить житловий будинок, 7 загиблих
фото: ТГ Синєгубова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією 7 людей загинули.

Джерело: мер міста в Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін".

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Деталі: За словами Терехова, на місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі. Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, у результаті обстрілу 6 осіб загинули, 16 - постраждалих. 

Оновлено: Рятувальники повідомили, що о 23.38 пожежу вдалося локалізувати.

Наразі продовжується гасіння осередків пожеж та рятування людей з-під завалів.

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За інформацією ДСНС, загинуло 7 та постраждало 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи).

Директор облдепартаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів "Суспільному", що РФ вдарила по гуртожитку у Харкові крилатою ракетою "Калібр".

За його словами, у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти.

За словами джерел УП у місцевій владі міста, у знищеному росіянами гуртожитку в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху.

Теми: ХарківобстрілРосія
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