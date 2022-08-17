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Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших

Алена МазуренкоСреда, 17 августа 2022, 22:15
Россияне обстреляли Харьков: горит жилой дом, 7 погибших
фото: ТГ Синегубова

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Салтовский район - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 7 человек погибли.

Источник: мэр города в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Дословно: "Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки.

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Будьте осторожны, соблюдайте правило двух стен".

Детали: По словам Терехова, на месте прилета сильный пожар в жилом здании.

Синегубов сообщил, что по предварительной информации, в результате обстрела 6 человек погибли, 16 - получили ранения. 

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Обновлено: Спасатели сообщили, что в 23:38 пожар удалось локализовать.

В настоящее время продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов.

По информации ГСЧС, погибли 7 и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены 4 человека).

Директор облдепартамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал "Суспильному", что РФ ударила по общежитию в Харькове крылатой ракетой "Калибр".

По его словам, в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети.

По словам источников УП в местных властях города, в уничтоженном россиянами общежитии в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха.

Темы: ХарьковобстрелРосcия
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