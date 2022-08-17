У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху: вони могли не чути тривоги
Під завалами зруйнованого окупантами гуртожитку в Харкові можуть бути люди із порушеннями слуху, котрі можуть не чути рятувальників.
Джерело: радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook, джерела УП у місцевій владі
Пряма мова Попової: "Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху... попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень.
Вони могли не почути тривогу".
Деталі: За словами джерел УП у місцевій владі міста, у знищеному росіянами гуртожитку в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху.
Співрозмовники УП повідомили, що ці люди можуть бути під завалами, але рятувальники не можуть до них докричатись, а вони самі не можуть пояснити, де вони і що з ними.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів уже дістали 4-х харків'ян.
Наразі відомо про 7 загиблих та 13 поранених.
Директор облдепартаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів "Суспільному", що РФ вдарила по гуртожитку у Харкові крилатою ракетою "Калібр".
За його словами, у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти.
Передісторія:
- Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ввечері 17 серпня окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією, 7 людей загинули.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти ввечері 17 серпня ударили по гуртожитку у Харкові, точну кількість загиблих і поранених встановлюють.