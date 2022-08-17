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У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху: вони могли не чути тривоги

Мазуренко Альона Середа, 17 серпня 2022, 23:44
фото: ДСНС

Під завалами зруйнованого окупантами гуртожитку в Харкові можуть бути люди із порушеннями слуху, котрі можуть не чути рятувальників.

Джерело: радниця голови Харківської облради Наталія Попова у Facebook, джерела УП у місцевій владі

Пряма мова Попової: "Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху... попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень.

Вони могли не почути тривогу".

Деталі: За словами джерел УП у місцевій владі міста, у знищеному росіянами гуртожитку в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху.

Співрозмовники УП повідомили, що ці люди можуть бути під завалами, але рятувальники не можуть до них докричатись, а вони самі не можуть пояснити, де вони і що з ними.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що з-під завалів уже дістали 4-х харків'ян.

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Наразі відомо про 7 загиблих та 13 поранених.

Директор облдепартаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів "Суспільному", що РФ вдарила по гуртожитку у Харкові крилатою ракетою "Калібр".

За його словами, у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти.

Передісторія: 

  • Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ввечері 17 серпня окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією, 7 людей загинули.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти ввечері 17 серпня ударили по гуртожитку у Харкові, точну кількість загиблих і поранених встановлюють.

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Теми: Харківобстріл
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