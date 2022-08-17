Зеленський: росіяни у Харкові ударили в гуртожиток, точна кількість жертв невідома
Середа, 17 серпня 2022, 22:43
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти ввечері 17 серпня ударили по гуртожитку у Харкові, точну кількість загиблих і поранених встановлюють.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована.
Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо.
Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".
Зеленський опублікував кадри із Харкова. Ворог ударив по гуртожитку із цивільними pic.twitter.com/wEEulpFzcZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2022
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ввечері 17 серпня окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією, 6 людей загинули.