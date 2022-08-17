Зеленський: росіяни у Харкові ударили в гуртожиток, точна кількість жертв невідома

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти ввечері 17 серпня ударили по гуртожитку у Харкові, точну кількість загиблих і поранених встановлюють.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована.

Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо.

Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Зеленський опублікував кадри із Харкова. Ворог ударив по гуртожитку із цивільними pic.twitter.com/wEEulpFzcZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2022

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