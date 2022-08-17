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Зеленський: росіяни у Харкові ударили в гуртожиток, точна кількість жертв невідома

Альона Мазуренко Середа, 17 серпня 2022, 22:43
Зеленський: росіяни у Харкові ударили в гуртожиток, точна кількість жертв невідома

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти ввечері 17 серпня ударили по гуртожитку у Харкові, точну кількість загиблих і поранених встановлюють.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована.

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Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо.

Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Передісторія: 

  • Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ввечері 17 серпня окупанти обстріляли Салтівський район - на місці прильоту сильна пожежа в житловій будівлі. За попередньою інформацією, 6 людей загинули.

Теми: ЗеленськийХарківобстрілРосія
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