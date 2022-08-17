Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно

Мазуренко Алена Среда, 17 августа 2022, 22:43

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили по общежитию в Харькове, точное количество погибших и раненых устанавливают.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено.

Точное количество погибших и раненых устанавливаем.

Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вечером 17 августа оккупанты обстреляли Салтовский район - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 6 человек погибли.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийХарьковобстрелРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоТрагическая ночь на Харьковщине: 11 погибших и 37 раненых, утром – 8 ракет из Белгорода

инфографика Большинство украинцев во время войны хотят сильного лидера, а не демократию – КМИС

Трасс победит на выборах премьера Британии с большим преимуществом – опрос

Утренний обстрел Харькова: один человек погиб, раненых уже 18

"Динамо" проиграло "Бенфике" в плей-офф квалификации ЛЧ

"Вооружите Украину, пока не поздно": дипломаты, эксперты и военные призвали США действовать

Все новости...
Зеленский
Президент озвучил направления, где идут самые трудные бои
Миссию МАГАТЭ могут направить на ЗАЭС ​​легально и очень быстро – Зеленский
В Украине начали работу новые послы трех государств ЕС
Последние новости
11:12
Как будет работать банковская система в День Независимости – объяснение НБУ
10:51
фото"Свободные, Несокрушимые, Непобедимые": Смелянский показал марку ко Дню Независимости
10:50
Половина авиадиспетчеров РФ находятся в простое
10:49
фотоВ Киеве обнаружили незаконный схрон оружия: якобы для терробороны
10:48
Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожскую АЭС
10:45
"4 канал" нардепа-предателя Ковалева передали в управление АРМА
10:36
Количество летальных случаев COVID-19 выросло на треть – ВОЗ
10:29
ВСУ записали в актив 200 убитых оккупантов, сбитый вертолет и самолет
10:28
Цены на нефть остаются стабильными: опасения рецессии компенсируют падение акций в США
10:22
Регионы: оккупанты обстреляли Харьков и Никополь, раздавались взрывы на Запорожье и Николаевщине
Все новости...