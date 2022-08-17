Зеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили по общежитию в Харькове, точное количество погибших и раненых устанавливают.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено.

Точное количество погибших и раненых устанавливаем.

Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".

Зеленський опублікував кадри із Харкова. Ворог ударив по гуртожитку із цивільними pic.twitter.com/wEEulpFzcZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2022

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