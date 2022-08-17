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Зеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно

Алена МазуренкоСреда, 17 августа 2022, 22:43
Зеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили по общежитию в Харькове, точное количество погибших и раненых устанавливают.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено.

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Точное количество погибших и раненых устанавливаем.

Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".

Предыстория:

  • Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вечером 17 августа оккупанты обстреляли Салтовский район - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 6 человек погибли.

Темы: ЗеленскийХарьковобстрелРосcия
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