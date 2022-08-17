Зеленский: россияне в Харькове ударили в общежитие, точное количество жертв неизвестно
Среда, 17 августа 2022, 22:43
Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили по общежитию в Харькове, точное количество погибших и раненых устанавливают.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено.
Реклама:
Точное количество погибших и раненых устанавливаем.
Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".
Зеленський опублікував кадри із Харкова. Ворог ударив по гуртожитку із цивільними pic.twitter.com/wEEulpFzcZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 17, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вечером 17 августа оккупанты обстреляли Салтовский район - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 6 человек погибли.