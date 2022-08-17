В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
Под завалами разрушенного оккупантами общежития в Харькове могут находиться люди с нарушениями слуха, которые могут не слышать спасателей.
Источник: советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook, источники УП в местных властях
Прямая речь Поповой: "Среди пострадавших были люди с нарушениями слуха... предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем информацию из больниц.
Они могли не услышать тревогу".
Детали: По словам источников УП в местных властях города, в уничтоженном россиянами общежитии в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха.
Собеседники УП сообщили, что эти люди могут находиться под завалами, но спасатели не могут до них докричаться, а они сами не могут объяснить, где они и что с ними.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-под завалов уже достали 4-х харьковчан.
Пока известно о 7 погибших и 13 раненых.
Директор облдепартамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал "Суспильному", что РФ ударила по общежитию в Харькове крылатой ракетой "Калибр".
По его словам, в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети.
Предыстория:
- Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вечером 17 августа оккупанты обстреляли Салтовский район - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 7 человек погибли.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили по общежитию в Харькове, точное количество погибших и раненых устанавливают.