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В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги

Алена МазуренкоСреда, 17 августа 2022, 23:44
В общежитии Харькова были люди с нарушением слуха: они могли не слышать тревоги
фото: ГСЧС

Под завалами разрушенного оккупантами общежития в Харькове могут находиться люди с нарушениями слуха, которые могут не слышать спасателей.

Источник: советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook, источники УП в местных властях

Прямая речь Поповой: "Среди пострадавших были люди с нарушениями слуха... предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем информацию из больниц.

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Они могли не услышать тревогу".

Детали: По словам источников УП в местных властях города, в уничтоженном россиянами общежитии в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха.

Собеседники УП сообщили, что эти люди могут находиться под завалами, но спасатели не могут до них докричаться, а они сами не могут объяснить, где они и что с ними.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-под завалов уже достали 4-х харьковчан.

Пока известно о 7 погибших и 13 раненых.

Директор облдепартамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал "Суспильному", что РФ ударила по общежитию в Харькове крылатой ракетой "Калибр".

По его словам, в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети.

Предыстория:

  • Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вечером 17 августа оккупанты обстреляли Салтовский район - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 7 человек погибли.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили по общежитию в Харькове, точное количество погибших и раненых устанавливают.

Темы: Харьковобстрел
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