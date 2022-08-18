Кулеба закликав дати більше зброї Україні після удару РФ по Харкову

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав світ надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії після удару РФ по Харкову.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Росіяни завдали удару по житловому району Харкова, вбивши щонайменше 6 і поранивши не менше 16 людей (наразі відомо, що загинули семеро – УП).

Реклама:

Росія продовжує вбивати людей у центрі Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна — надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії".

Нагадаємо: Увечері 17 серпня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. РФ вдарила по гуртожитку, де в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху. Загалом у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти. За інформацією ДСНС, загинуло 7 та постраждало 13 осіб.