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Кулеба закликав дати більше зброї Україні після удару РФ по Харкову

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 04:05
ФОТО: t.me/ukraina_novosti

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав світ надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії після удару РФ по Харкову.

Джерело: Кулеба у Twitter

Дослівно: "Росіяни завдали удару по житловому району Харкова, вбивши щонайменше 6 і поранивши не менше 16 людей (наразі відомо, що загинули семеро – УП).

Росія продовжує вбивати людей у центрі Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна — надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії".

Нагадаємо: Увечері 17 серпня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. РФ вдарила по гуртожитку, де в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху. Загалом у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти. За інформацією ДСНС, загинуло 7 та постраждало 13 осіб.

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Теми: Кулеба ДмитроХарків
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