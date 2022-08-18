Кулеба призвал дать больше оружия Украине после удара РФ по Харькову

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир оказать Украине максимальную военную помощь и ввести гораздо более жесткие санкции против России после удара РФ по Харькову.

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Россияне нанесли удар по жилому району Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив не менее 16 человек (в настоящее время известно, что погибли семеро – УП).

Реклама:

Россия продолжает убивать людей в центре Европы. Единственный способ остановить Путина — предоставить Украине максимальную военную помощь и ввести более жесткие санкции против России".

Напомним: Вечером 17 августа россияне обстреляли Салтовский район Харькова. РФ ударила по общежитию, где в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха. Всего в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. По информации ГСЧС, погибли 7 и пострадали 13 человек.