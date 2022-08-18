Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни ще раз вдарили по Харкову, є постраждалі

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 05:18
Росіяни ще раз вдарили по Харкову, є постраждалі
ФОТО: t.me/ihor_terekhov

РФ ще раз завдала удару по Харкову – за попередньою інформацією, п'ятеро людей постраждали, спалахнули кілька пожеж.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Дослівно: "Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях".

Реклама:

Деталі: Синєгубов просить не ігнорувати  сигнали тривоги.

Дослівно Терехов: "О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа".

Оновлено: Ігор Терехов повідомив, що з 4:32 було п'ять  ракетних ударів по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. За його словами, у Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почався обвал. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Спершу повідомлялося про двох постраждалих, але потім Синєгубов, з посиланням на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги, повідомив про п'ятьох поранених.

Нагадаємо: Увечері 17 серпня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. РФ вдарила по гуртожитку, де в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху. Загалом у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти. За інформацією ДСНС, загинуло 7 та постраждало 13 осіб.

Теми: Харків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: