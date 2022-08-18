Росіяни ще раз вдарили по Харкову, є постраждалі

РФ ще раз завдала удару по Харкову – за попередньою інформацією, п'ятеро людей постраждали, спалахнули кілька пожеж.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Дослівно: "Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях".

Деталі: Синєгубов просить не ігнорувати сигнали тривоги.

Дослівно Терехов: "О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа".

Оновлено: Ігор Терехов повідомив, що з 4:32 було п'ять ракетних ударів по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. За його словами, у Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почався обвал. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі.

Спершу повідомлялося про двох постраждалих, але потім Синєгубов, з посиланням на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги, повідомив про п'ятьох поранених.

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Нагадаємо: Увечері 17 серпня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. РФ вдарила по гуртожитку, де в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху. Загалом у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти. За інформацією ДСНС, загинуло 7 та постраждало 13 осіб.