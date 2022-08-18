Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни ще раз вдарили по Харкову, є постраждалі

Анастасія КалатурЧетвер, 18 серпня 2022, 05:18
ФОТО: t.me/ihor_terekhov

РФ ще раз завдала удару по Харкову – за попередньою інформацією, п'ятеро людей постраждали, спалахнули кілька пожеж.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов

Дослівно: "Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях".

Деталі: Синєгубов просить не ігнорувати  сигнали тривоги.

Дослівно Терехов: "О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа".

Оновлено: Ігор Терехов повідомив, що з 4:32 було п'ять  ракетних ударів по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. За його словами, у Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почався обвал. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі.

Спершу повідомлялося про двох постраждалих, але потім Синєгубов, з посиланням на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги, повідомив про п'ятьох поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Увечері 17 серпня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. РФ вдарила по гуртожитку, де в кількох під'їздах проживали люди з порушеннями слуху. Загалом у будівлі проживали понад 30 людей, в тому числі пенсіонери та діти. За інформацією ДСНС, загинуло 7 та постраждало 13 осіб.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харків
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Зеленський розповів, про що розмовляв з генсеком ООН

Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

Ердоган вперше з початку повномасштабної війни прибув в Україну

відео"Бавовни" буде багато: Притула на гроші українців купив супутник

В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з "батальйону Монако"

Усі новини...
Харків
Ранковий обстріл Харкова: одна людина загинула, поранених уже 18
Кулеба закликав дати більше зброї Україні після удару РФ по Харкову
У гуртожитку Харкова жили люди із порушеннями слуху: вони могли не чути тривоги
Останні новини
18:18
Генсек НАТО і прем'єр Нідерландів обговорили подальшу військову допомогу Україні
18:18
Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка 
18:09
Власники приміщень зобов’язані пускати людей до укриттів – КМДА
18:04
"Наступні – атомна бомба і авіаносець": реакція українців на купівлю "народного" супутника
17:57
Зеленський з Ердоганом обговорили зерно, оборонку і тероризм Росії на ЗАЕС
17:55
відеоСотні поліцейських провели масштабну спецоперацію по затриманню оптових наркоділків
17:45
Кремль не знає, що робити з "референдумами" на захоплених територіях України – росЗМІ
17:30
Київ отримав 19 міських автобусів і сміттєвози з Німеччини
17:18
Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби
17:05
Рекордну кількість дизпалива доправлять до ЄС з Азії - ЗМІ
Усі новини...