Россияне еще раз ударили по Харькову, есть пострадавшие

РФ еще раз нанесла удар по Харькову – по предварительной информации, пять человек пострадали, вспыхнули несколько пожаров.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов

Дословно: "Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий есть несколько пожаров, сейчас известно о двух пострадавших, среди них ребенок. Все профильные службы работают на местах".

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Детали: Синегубов просит не игнорировать сигналы тревоги.

Обновлено: Игорь Терехов сообщил, что с 4:32 было пять ракетных ударов по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. По его словам, в Холодногорском районе после обстрела очень большой пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС, начался обвал. Также в огне около полутора десятков машин возле этого здания.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, но затем Синегубов, со ссылкой на данные областного Центра экстренной медицинской помощи, сообщил о пяти раненых.

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Напомним: Вечером 17 августа россияне обстреляли Салтовский район Харькова. РФ ударила по общежитию, где в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха. Всего в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. По информации ГСЧС, погибли 7 и пострадали 13 человек.