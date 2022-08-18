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Гайдай: Окупанти обмінюють їжу на дані про чоловіків і чекають їх під дитсадками

Олена РощінаЧетвер, 18 серпня 2022, 09:12

Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай заявляє, що окупанти зазнають невдач на фронті й вдаються до крайніх заходів для поповнення своєї "армії" з числа жителів окупованих територій Луганської області. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "В окупованих містах триває примусова мобілізація – на молодих батьків полюють поряд із дитячими садочками. На фронті відбито понад 10 атак росіян".

Деталі: За даними Гайдая, впродовж 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганської та Донецької областей. Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і змусили відступити.

Вже проти ночі 18 серпня ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася покращити тактичне положення, однак успіху вона не досягла.

Окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. 

Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив.

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Тим часом на окупованих територіях працівники військкоматів вже вдаються до крайніх заходів для поповнення армії РФ, інформує голова Луганської ОВА. 

Пряма мова: "У тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. 

Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад: чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде ввечері забирати, їм байдуже".

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Теми: Луганська областьЛуганськокупаціявійна
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