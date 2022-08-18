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Гайдай: Оккупанты обменивают еду на данные о мужчинах, ждут их под детсадами

Елена РощинаЧетверг, 18 августа 2022, 09:12

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявляет, что оккупанты терпят неудачи на фронте и предпринимают крайние меры для пополнения своей "армии" из числа жителей оккупированных территорий Луганской области.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация – на молодых отцов охотятся рядом с детскими садами. На фронте отражено более 10 атак россиян".

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Детали: По данным Гайдая, в течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей. Во время каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику урон и заставили отступить.

Уже в ночь 18 августа вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась улучшить тактическое положение, однако успеха она не добилась.

Оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четырежды применив пушки и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы также танковые обстрелы.

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Еще четыре раза россияне использовали авиационное влияние.

Между тем на оккупированных территориях работники военкоматов уже предпринимают крайние меры для пополнения армии РФ, информирует глава Луганской ОВА.

Прямая речь: "В том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в селе.

Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспредел: ждут даже у детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им плевать".

Темы: Луганская областьЛуганскоккупациявойна
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