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60% українців хочуть більшого контролю держави за інформацією в інтернеті – КМІС

Ірина БалачукЧетвер, 18 серпня 2022, 10:19
Фото pixabay.com

Більшість українців підтримують ідею, щоб держава більше контролювала інформацію в інтернеті для зміцнення захисту від ворога, проти такого контролю 30%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у липні на замовлення Громадянської мережі ОПОРА

Дослівно КМІС: "Більшість українців (60%) хочуть більшого контролю держави за інформацією в інтернеті (не поділяють таку думку 30%)". 

 
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Деталі: Схвально ставляться до телемарафону "Єдині новини" як методу формування спільного погляду 65%, а не поділяють таку думку 17%.

Водночас 60% також хочуть, щоб ЗМІ мали можливість обґрунтовано критикувати дії влади. За підтримку лінії влади виступають 32% опитаних.

Дослідження громадської думки проходило у липні. Воно складалося з двох частин: щоденникового опитування і телефонних інтерв’ю.

Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%. 

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Методом щоденникового опитування було опитано 100 респондентів. Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня. Повідомляється, що серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

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Теми: ЗМІмедіавійнасоціологія
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