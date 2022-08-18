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60% украинцев хотят большего контроля государства за информацией в интернете – КМИС

Ирина БалачукЧетверг, 18 августа 2022, 10:19
60% украинцев хотят большего контроля государства за информацией в интернете – КМИС
Фото pixabay.com

Большинство украинцев поддерживают идею, чтобы государство больше контролировало информацию в интернете для укрепления защиты от врага, против такого контроля 30%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в июле по заказу Гражданской сети ОПОРА

Дословно КМИС: "Большинство украинцев (60%) хотят большего контроля государства за информацией в интернете (не разделяют такое мнение 30%)".

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Детали: Одобрительно относятся к телемарафону "Единые новости" как методу формирования общей точки зрения 65%, а не разделяют такое мнение 17%.

В то же время, 60% также хотят, чтобы СМИ имели возможность обоснованно критиковать действия власти. В поддержку линии власти выступают 32% опрошенных.

Исследование общественного мнения проходило в июле. Оно состояло из двух частей: дневникового опроса и телефонных интервью.

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Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля). Опрос проводился среди взрослых граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не вошли жители территорий, временно не подконтрольных властям Украины до 24 февраля (АР Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%.

Методом дневникового опроса было опрошено 100 респондентов. Полевой этап исследования продолжался с 6 по 15 июля. Сообщается, что среди опрошенных наблюдалось пропорциональное представительство по полу. Не менее 70% опрошенных имеют высшее образование, заняты в разных сферах. Также представлены и экономически неактивные группы. Все участники интересуются событиями в Украине и за рубежом и почти ежедневно потребляют новости через разные медиа. Не менее 30% участников используют русский язык для общения дома.

Темы: СМИмедиавойнасоциология
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