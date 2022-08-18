Зеленський у Львові: перед зустріччю з Ердоганом і Гутеррешем провідав військових

Президент Володимир Зеленський прибув до Львова де повинен провести зустріч із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Львівщину. Після прибуття до Львова Глава держави заслухав доповідь місцевого керівництва щодо організації евакуації громадян із зон бойових дій".

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"Президент також відвідав військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів міста".

Деталі: Зеленському доповіли, що з початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців (більш як 3,4 тис. поранених, близько 2,1 тис. травмованих та майже 3,6 тис. хворих).

Також президент разом із мером Львова Андрієм Садовим взяв участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників.

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