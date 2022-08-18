Зеленський у Львові: перед зустріччю з Ердоганом і Гутеррешем провідав військових

Президент Володимир Зеленський прибув до Львова де повинен провести зустріч із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Львівщину. Після прибуття до Львова Глава держави заслухав доповідь місцевого керівництва щодо організації евакуації громадян із зон бойових дій".

"Президент також відвідав військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів міста".

Деталі: Зеленському доповіли, що з початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців (більш як 3,4 тис. поранених, близько 2,1 тис. травмованих та майже 3,6 тис. хворих).

Також президент разом із мером Львова Андрієм Садовим взяв участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: