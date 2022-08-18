Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский во Львове: перед встречей с Эрдоганом и Гутеррешем навестил военных

Александр ШумилинЧетверг, 18 августа 2022, 13:43
Зеленский во Львове: перед встречей с Эрдоганом и Гутеррешем навестил военных

Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов, где должен провести встречу с президентом Турции Таипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку во Львовскую область. По прибытии во Львов глава государства заслушал доклад местного руководства по организации эвакуации граждан из зон боевых действий".

Реклама:

"Президент также посетил военнослужащих, раненых во время боевых действий, проходящих лечение в одном из медицинских учреждений города".

Детали: Зеленскому доложили, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины в медучреждении была оказано помощь более 9 тысячам военнослужащих (более 3,4 тысяч раненых, около 2,1 тысяч травмированных и почти 3,6 тысяч больных).

Также президент вместе с мэром Львова Андреем Садовым принял участие в церемонии памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг утром отправился в Украину с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом.
  • Турецкое государственное агентство Anadolu Agency сообщало, что Эрдоган во время визита в Украину будет обсуждать шаги по прекращению войны России против Украины "дипломатическим путем".

Темы: ЗеленскийЭрдоганООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: