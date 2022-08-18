Зеленский во Львове: перед встречей с Эрдоганом и Гутеррешем навестил военных

Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов, где должен провести встречу с президентом Турции Таипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку во Львовскую область. По прибытии во Львов глава государства заслушал доклад местного руководства по организации эвакуации граждан из зон боевых действий".

"Президент также посетил военнослужащих, раненых во время боевых действий, проходящих лечение в одном из медицинских учреждений города".

Детали: Зеленскому доложили, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины в медучреждении была оказано помощь более 9 тысячам военнослужащих (более 3,4 тысяч раненых, около 2,1 тысяч травмированных и почти 3,6 тысяч больных).

Также президент вместе с мэром Львова Андреем Садовым принял участие в церемонии памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков.

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