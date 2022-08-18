Зеленский во Львове: перед встречей с Эрдоганом и Гутеррешем навестил военных

Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов, где должен провести встречу с президентом Турции Таипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку во Львовскую область. По прибытии во Львов глава государства заслушал доклад местного руководства по организации эвакуации граждан из зон боевых действий".

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"Президент также посетил военнослужащих, раненых во время боевых действий, проходящих лечение в одном из медицинских учреждений города".

Детали: Зеленскому доложили, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины в медучреждении была оказано помощь более 9 тысячам военнослужащих (более 3,4 тысяч раненых, около 2,1 тысяч травмированных и почти 3,6 тысяч больных).

Также президент вместе с мэром Львова Андреем Садовым принял участие в церемонии памяти украинских воинов, погибших в войне против российских захватчиков.

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