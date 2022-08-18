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Бійці Нацгвардії показали знищення 2 ворожих танків на Донеччині

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 14:31
Бійці Нацгвардії показали знищення 2 ворожих танків на Донеччині
Фото ілюстративне, НГУ

Бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії продемонстрували знищення 2 танків окупантів на Донецькому напрямку

Джерело: Нацгвардія у Facebook

Дослівно: "Виконуючи завдання на займаній позиції, гвардійці виявили колону техніки, що складалася із кількох одиниць танків, яка пересувалася до одного із населених пунктів".

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Деталі: В результаті швидкої та точної роботи бійцям вдалося підбити два танки. Після чого гвардійці передали інформацію до суміжних підрозділів для подальшого знищення живої сили та техніки окупантів.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ з початку російської агресії, українські військові вже знищили 1 889 танків загарбників.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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