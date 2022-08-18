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Бойцы Нацгвардии показали уничтожение 2 вражеских танков на Донетчине

Станислав ПогориловЧетверг, 18 августа 2022, 14:31
Фото иллюстративное, НГУ

Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии продемонстрировали уничтожение 2 танков оккупантов на Донецком направлении

Источник: Нацгвардия в Facebook

Дословно: "Выполняя задачи на занимаемой позиции, гвардейцы обнаружили колонну техники, состоявшую из нескольких единиц танков, которая передвигалась в один из населенных пунктов".

Детали: В результате быстрой и точной работы бойцам удалось подбить два танка. После чего гвардейцы передали информацию в смежные подразделения для дальнейшего уничтожения живой силы и техники оккупантов.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ с начала российской агрессии, украинские военные уже уничтожили 1 889 танков захватчиков.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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