У Львові й ще кількох містах перевіряють інформацію про мінування

Перевірка на Львівському вокзалі, фото з Facebook Ігоря Зінкевича

У Львові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування вокзалу і ринку, також довелося проводити перевірки на вокзалах Черкас, у Тернополі й Вінниці.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: У Львові, куди 18 серпня прибув президент Володимир Зеленський для зустрічі з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, перевіряють ринки та вокзал.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що о 12:20 надійшло анонімне повідомлення про замінування ринків (базар) у місті Львові, а також вокзалу – тож правоохоронні органи перевіряють цю інформацію.

Крім того, правоохоронці перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів територію двох вокзалів Черкас.

"18 серпня близько 11 години до поліції надійшло повідомлення про замінування авто- та залізничного вокзалів. На місцях працюють слідчо-оперативні групи та всі екстрені служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення та прилеглі території", – сказала "Укрінформу" речниця Головного управління Нацполіції у Черкаській області Зоя Вовк.

У Вінниці поліція вдалася до перевірки кількох інфраструктурних об'єктів через повідомлення про замінування, повідомила раніше начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Заріна Маєвська.

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У Тернополі вже перевірили інформацію про замінування вокзалу і Центрального універмагу – вона не підтвердилася.