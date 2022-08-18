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Во Львове и нескольких городах проверяют информацию о минировании

Елена РощинаЧетверг, 18 августа 2022, 14:39
Во Львове и нескольких городах проверяют информацию о минировании
Проверка на Львовском вокзале, фото из Facebook Игоря Зинкевича

Во Львове правоохранители проверяют информацию о заминировании вокзала и рынка, также пришлось проводить проверки на вокзалах Черкасс, в Тернополе и Виннице.

Источник: "Укринформ"

Детали: Во Львове, куда 18 августа прибыл президент Владимир Зеленский для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, проверяют рынки и вокзал.

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Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что в 12:20 поступило анонимное сообщение о заминировании рынков (базар) в городе Львове, а также вокзала – поэтому правоохранительные органы проверяют эту информацию.

Кроме того, правоохранители проверяют на наличие взрывоопасных предметов территории двух вокзалов Черкасс.

"18 августа около 11 часов в полицию поступило сообщение о минировании авто- и железнодорожного вокзалов. На местах работают следственно-оперативные группы и все экстренные службы. Взрывотехники с кинологами обследуют помещения и прилегающие территории", – сказала "Укринформу" пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк.

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В Виннице полиция прибегла к проверке нескольких инфраструктурных объектов из-за сообщений о заминировании, сообщила ранее начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Зарина Маевская.

В Тернополе уже проверили информацию о заминировании вокзала и Центрального универмага – она не подтвердилась.

Темы: ЛьвовТернопольВинницаЧеркассы
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