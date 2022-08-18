Росія перекинула у Калінінград винищувачі з "Кинджалами"

Росія перекинула винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею.

Про це повідомили в Міноборони РФ у четвер, пишуть російські ЗМІ, зокрема, агентство ТАСС.

В російському міністерстві зазначили, що на місці буде організовано цілодобове бойове чергування "у рамках стратегічного стримування". Міністерство також оприлюднило кадри перебазування винищувачів.

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Як пояснювали раніше Повітряні сили ЗСУ, "Кинджал"- це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено всього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

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Як відомо, країни Балтії також турбують ракетні комплекси "Іскандер", розміщені Росією в Калінінградській області.

Коментуючи розміщення "Іскандерів" у Калінінграді в 2018 році, Кремль заявляв, що "ми можемо розміщувати зброю де завгодно".

Ситуація довкола Калінінграда загострилась на тлі повномасштабної війни Росії проти України, у зв’язку з обмеженнями російського транзиту через Литву.

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