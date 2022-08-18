Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекинула у Калінінград винищувачі з "Кинджалами"

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 14:57

Росія перекинула винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області, що межує з Литвою та Польщею.

Про це повідомили в Міноборони РФ у четвер, пишуть російські ЗМІ, зокрема, агентство ТАСС.

В російському міністерстві зазначили, що на місці буде організовано цілодобове бойове чергування "у рамках стратегічного стримування". Міністерство також оприлюднило кадри перебазування винищувачів.

Як пояснювали раніше Повітряні сили ЗСУ, "Кинджал"- це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено всього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, країни Балтії також турбують ракетні комплекси "Іскандер", розміщені Росією в Калінінградській області.

Коментуючи розміщення "Іскандерів" у Калінінграді в 2018 році, Кремль заявляв, що "ми можемо розміщувати зброю де завгодно".

Ситуація довкола Калінінграда загострилась на тлі повномасштабної війни Росії проти України, у зв’язку з обмеженнями російського транзиту через Литву.

Читайте також: Російська помста Литві: як Вільнюс реагує на нові погрози Кремля.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КалінінградРосіязброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"

мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога

На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

Усі новини...
Калінінград
Єврокомісія частково поступилася Росії в питанні транзиту до Калінінграда
Єврокомісія визначилася, як відбуватиметься транзит до Калінінграда через Литву - ЗМІ
Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда попри попередження РФ
Останні новини
04:11
Мер: У Миколаєві – потужні вибухи
03:58
США збільшують кількість доз вакцини проти віспи мавп на тлі зростання хвороби
03:16
Росіяни обстрілюють Нікополь зі ствольної артилерії – РВА
02:18
США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ
01:40
Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"
00:42
На Сумщині за добу – 100 ворожих прильотів
23:48
мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога
23:43
У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді
23:11
На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО
23:10
Прогнози щодо COVID-19 восени та взимку: розповідає лікар-інфекціоніст
Усі новини...