Россия перебросила в Калининград истребители с "Кинжалами"

Россия перебросила истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области, граничащей с Литвой и Польшей.

Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, пишут российские СМИ, в частности агентство ТАСС.

В российском министерстве отметили, что на месте будет организовано круглосуточное боевое дежурство "в рамках стратегического сдерживания". Министерство также обнародовало кадры перебазирования истребителей.

Как объясняли ранее Воздушные силы ВСУ, "Кинжал" - это новейший тип ракет, имеющихся на вооружении России. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч.

После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее.

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Как известно, страны Балтии также беспокоят ракетные комплексы "Искандер", размещенные Россией в Калининградской области.

Комментируя размещение "Искандеров" в Калининграде в 2018 году, Кремль заявлял, что "мы можем размещать оружие где угодно".

Ситуация вокруг Калининграда накалилась на фоне полномасштабной войны России против Украины, в связи с ограничениями российского транзита через Литву.

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