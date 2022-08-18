Губернатор Калінінградської області вільно приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом"

Глава Калінінградської області Росії Антон Аліханов приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Детали: Росіяни пишуть, що Аліханов взяв участь у запуску в місті телеканалу "Таврія". Також він нібито підписав якісь "угоди" з "кількома муніципалітетами і Херсоном".

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