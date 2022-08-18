Губернатор Калінінградської області вільно приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом"

Глава Калінінградської області Росії Антон Аліханов приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом".

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Детали: Росіяни пишуть, що Аліханов взяв участь у запуску в місті телеканалу "Таврія". Також він нібито підписав якісь "угоди" з "кількома муніципалітетами і Херсоном".

Передісторія:

Європейська комісія 13 липня опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.

Раніше литовська залізниця відновила транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву заборонялося перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.