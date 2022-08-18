Губернатор Калінінградської області вільно приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом"
Четвер, 18 серпня 2022, 16:02
Глава Калінінградської області Росії Антон Аліханов приїхав в окупований Херсон з "офіційним візитом".
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Детали: Росіяни пишуть, що Аліханов взяв участь у запуску в місті телеканалу "Таврія". Також він нібито підписав якісь "угоди" з "кількома муніципалітетами і Херсоном".
Передісторія:
- Європейська комісія 13 липня опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом.
- Раніше литовська залізниця відновила транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.
- Після закінчення перехідного періоду п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, через Литву заборонялося перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження. Раніше Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області на підставі санкцій ЄС.
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