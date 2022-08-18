Губернатор Калининградской области свободно приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом"

Глава Калининградской области России Антон Алиханов приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Подробности: Россияне пишут, что Алиханов принял участие в запуске в городе телеканала "Таврия". Также он якобы подписал какие-то "соглашения" с "несколькими муниципалитетами и Херсоном".

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