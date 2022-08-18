Губернатор Калининградской области свободно приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом"

Глава Калининградской области России Антон Алиханов приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Подробности: Россияне пишут, что Алиханов принял участие в запуске в городе телеканала "Таврия". Также он якобы подписал какие-то "соглашения" с "несколькими муниципалитетами и Херсоном".

Предыстория:

Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом.

Ранее литовская железная дорога восстановила транзит в Калининградскую область РФ товаров, внесенных в санкционный список Европейского Союза.

После окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещалось перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.