Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Губернатор Калининградской области свободно приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом"

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 16:02
Губернатор Калининградской области свободно приехал в оккупированный Херсон с официальным визитом

Глава Калининградской области России Антон Алиханов приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Подробности: Россияне пишут, что Алиханов принял участие в запуске в городе телеканала "Таврия". Также он якобы подписал какие-то "соглашения" с "несколькими муниципалитетами и Херсоном".

Реклама:

Предыстория:

  • Европейская комиссия 13 июля опубликовала дополнительные указания для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России, где разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область железнодорожным транспортом.
  • Ранее литовская железная дорога восстановила транзит в Калининградскую область РФ товаров, внесенных в санкционный список Европейского Союза.
  • После окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещалось перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

Темы: санкцииХерсоноккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

Все новости...
санкции
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: