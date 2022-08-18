Ракетний удар по Харкову: зросла кількість жертв

Внаслідок ракетного удару по Салтівському району Харкова 17 серпня загинули щонайменше 12 людей та отримали поранення ще 20.

Джерело: Головне управління ДСНС у Харківській області у Facebook

Дослівно: "На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих осіб. Всі вони є цивільними. Багато з них похилого віку і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає".

Деталі: У ДСНС наголосили, що аварійно-рятувальні роботи все ще тривають. Рятувальники витягли з-під завалів 4 людини – всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом поранення отримали щонайменше 20 людей.

Пожежу, яка виникла внаслідок влучання ракети у житловий будинок, вдалося остаточно ліквідувати о 10:55. На місці працюють близько 80 рятувальників та 18 одиниць техніки, у тому числі важка інженерна техніка.

Передісторія: Близько 21:30 у середу російська ракета влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. Раніше повідомлялося по 7 загиблих.