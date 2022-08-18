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Ракетный удар по Харькову: возросло количество жертв

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 16:08
Спасательная операция, ГСЧС

В результате ракетного удара по Салтовскому району Харькова 17 августа погибли по меньшей мере 12 человек и получили ранения еще 20.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно: "К сожалению, по состоянию на 15:00 известно о 12 погибших. Все они гражданские. Многие пожилые и с ограниченными возможностями. Никакого военного объекта рядом с разрушенным домом нет".

Детали: В ГСЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы все еще продолжаются. Спасатели извлекли из-под завалов 4 людей – все они получили травмы разной степени тяжести. В общей сложности ранения получили по меньшей мере 20 человек.

 

Пожар, возникший в результате попадания ракеты в жилой дом, удалось окончательно ликвидировать в 10:55. На месте работает около 80 спасателей и 18 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

 

Предыстория: Около 21:30 российская ракета попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. Ранее сообщалось по 7 погибших.

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Темы: ХарьковХарьковская областьжертвы
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