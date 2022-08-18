Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагічна ніч на Харківщині: 11 загиблих і 37 поранених, вранці – 8 ракет із Бєлгорода 

Олена РощінаЧетвер, 18 серпня 2022, 10:00
Зруйнований гуртожиток у Слобідському районі Харкова, фото Олега Синєгубова

Внаслідок вечірнього й ранкового обстрілів Харкова щонайменше 9 людей загинули і 35 отримали поранення, ще двоє людей загинули і двоє постраждали у Краснограді. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Дослівно: "Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми".

Деталі: Близько 21:30 російська ракета, імовірно "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. 

За останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина (ДСНС вранці повідомляло про 20 постраждалих, із яких 4 врятованих).

Близько 04:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород в напрямку Харківщини.

Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Слобідському районах Харкова. Пошкоджено будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі. 

ВІДЕО ДНЯ

У Слобідському районі Харкова одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз 2 людини загинули, 18 – отримали поранення, в тому числі 2 дитини. 

Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби.

Все, що лишилось від гуртожитку в Слобідському районі
Все, що лишилось від гуртожитку в Слобідському районі Харкова
Олег Синєгубов

Також близько 4 ранку в четвер росіяни завдали ракетного удару по м. Красноград.

Зруйновані житлові будинки, більше 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 - отримали поранення, серед них дитина 12 років. Інформація оновлюється.

Передісторія:

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьХарківобстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy

відео"Бавовни" буде багато: Притула на гроші українців купив супутник

В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з "батальйону Монако"

мапаВчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС

Усі новини...
Харківська область
Регіони: окупанти обстріляли Харків та Нікополь, лунали вибухи на Запоріжжі та Миколаївщині
ЗМІ: У Росії вибрали мера Краснодара на роль "очільника" окупованої Харківщини
Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова – Синєгубов
Останні новини
22:53
"Зміни неминучі": позиція Держкіно щодо "Довженко-Центру"
22:53
У Держдепі знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС
22:37
Економічні новини 18 серпня: арешт мережі АЗС Amic, Росія погрожує зупинкою ЗАЕС
22:22
Окупанти ставлять росіян на "посади" у Запорізькій та Херсонській областях
22:08
Ціни на газ у Європі знову тримаються вище 2500 доларів
22:07
Кулеба запевняє, що на зустрічі у Львові Україну не схиляли до поступок РФ
21:56
Торговців зобовʼязали приймати безготівку для оплати товарів і послуг: коли запрацює
21:35
У Керчі чули вибухи, окупанти заявили про роботу ППО
21:26
Зеленський: Світ має вигнати РФ із ЗАЕС, інакше можна викинути у сміття документи щодо ядерної безпеки
21:09
Зеленський та генсек ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Усі новини...