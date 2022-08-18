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Трагічна ніч на Харківщині: 11 загиблих і 37 поранених, вранці – 8 ракет із Бєлгорода 

Олена РощінаЧетвер, 18 серпня 2022, 10:00
Трагічна ніч на Харківщині: 11 загиблих і 37 поранених, вранці – 8 ракет із Бєлгорода 
Зруйнований гуртожиток у Слобідському районі Харкова, фото Олега Синєгубова

Внаслідок вечірнього й ранкового обстрілів Харкова щонайменше 9 людей загинули і 35 отримали поранення, ще двоє людей загинули і двоє постраждали у Краснограді. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Дослівно: "Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми".

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Деталі: Близько 21:30 російська ракета, імовірно "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. 

За останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина (ДСНС вранці повідомляло про 20 постраждалих, із яких 4 врятованих).

Близько 04:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з російського міста Бєлгород в напрямку Харківщини.

ВІДЕО ДНЯ

Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Слобідському районах Харкова. Пошкоджено будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі. 

У Слобідському районі Харкова одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз 2 людини загинули, 18 – отримали поранення, в тому числі 2 дитини. 

Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби.

Все, що лишилось від гуртожитку в Слобідському районі
Все, що лишилось від гуртожитку в Слобідському районі Харкова
Олег Синєгубов

Також близько 4 ранку в четвер росіяни завдали ракетного удару по м. Красноград.

Зруйновані житлові будинки, більше 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 - отримали поранення, серед них дитина 12 років. Інформація оновлюється.

Передісторія:

Теми: Харківська областьХарківобстрілвійна
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