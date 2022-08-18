Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Народні депутати України пропонують звільняти від військової служби чоловіків, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років, вже зареєстрували законопроєкт.

Джерело: ВРУ у Telegram

Дослівно: "Однією з підстав звільнення від військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років".

Деталі: Відповідний законопроєкт № 7678 "Про військовий обов’язок та військову службу" зареєстрували народні депутати України Олексій Гончаренко, Сергій Рахманін та Роман Костенко.

Автор законодавчої ініціативи Олексій Гончаренко в коментарі УП пояснив, що "це стосується військових, у яких народилась третя дитина під час військової служби, і саме вони повинні мати право на демобілізацію".

Пряма мова Гончаренка: "Загалом, ми знаємо, що ті, у кого троє неповнолітніх дітей, не підлягають мобілізації. Проте якщо молодого батька призвали до лав ЗСУ, а третя дитина народилась хоч на добу пізніше – то він вже не має можливості на демобілізацію. На мою думку, це несправедливо. І саме тому ми подали відповідний законопроект до Верховної Ради, щоб цю несправедливість усунути".

Ще більше деталей: Таким чином, каже народний депутат, необхідно додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану – наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо третя дитина народилась вже під час служби, військовий матиме право на демобілізацію, якщо забажає.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: