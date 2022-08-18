Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 17:18
Фото: ВРУ

Народні депутати України пропонують звільняти від військової служби чоловіків, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років, вже зареєстрували законопроєкт.

Джерело: ВРУ у Telegram

Дослівно: "Однією з підстав звільнення від військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років".

Деталі: Відповідний законопроєкт № 7678 "Про військовий обов’язок та військову службу" зареєстрували народні депутати України Олексій Гончаренко, Сергій Рахманін та Роман Костенко.

Автор законодавчої ініціативи Олексій Гончаренко в коментарі УП пояснив, що "це стосується військових, у яких народилась третя дитина під час військової служби, і саме вони повинні мати право на демобілізацію".

Пряма мова Гончаренка: "Загалом, ми знаємо, що ті, у кого троє неповнолітніх дітей, не підлягають мобілізації. Проте якщо молодого батька призвали до лав ЗСУ, а третя дитина народилась хоч на добу пізніше – то він вже не має можливості на демобілізацію. На мою думку, це несправедливо. І саме тому ми подали відповідний законопроект до Верховної Ради, щоб цю несправедливість усунути".

Ще більше деталей: Таким чином, каже народний депутат, необхідно додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану – наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо третя дитина народилась вже під час служби, військовий матиме право на демобілізацію, якщо забажає.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 29 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкти №7481 та №7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації.
  • 17 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: призовУкраїнаВерховна Рада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росія готує фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС – військові аналітики

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"

мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога

На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Усі новини...
призов
У Львівській міськраді викрили чиновницю, яка переправляла ухилянтів за кордон
Одеситка вивозила призовників за кордон під виглядом опікунів її сина, була затримана
Допомагали тікати за кордон призовникам: СБУ схопила ділків у трьох регіонах
Останні новини
06:10
оновленоРосіяни вдарили по трьох районах Харкова, виникла пожежа
05:10
Росія готує фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС – військові аналітики
04:11
Мер: У Миколаєві – потужні вибухи
03:58
США збільшують кількість доз вакцини проти віспи мавп на тлі зростання хвороби
03:16
Росіяни обстрілюють Нікополь зі ствольної артилерії – РВА
02:18
США готують для України військову допомогу на $800 мільйонів – ЗМІ
01:40
Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"
00:42
На Сумщині за добу – 100 ворожих прильотів
23:48
мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога
23:43
У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді
Усі новини...