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Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 17:18
Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби
Фото: ВРУ

Народні депутати України пропонують звільняти від військової служби чоловіків, які мають 3 і більше дітей віком до 18 років, вже зареєстрували законопроєкт.

Джерело: ВРУ у Telegram

Дослівно: "Однією з підстав звільнення від військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років".

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Деталі: Відповідний законопроєкт № 7678 "Про військовий обов’язок та військову службу" зареєстрували народні депутати України Олексій Гончаренко, Сергій Рахманін та Роман Костенко.

Автор законодавчої ініціативи Олексій Гончаренко в коментарі УП пояснив, що "це стосується військових, у яких народилась третя дитина під час військової служби, і саме вони повинні мати право на демобілізацію".

Пряма мова Гончаренка: "Загалом, ми знаємо, що ті, у кого троє неповнолітніх дітей, не підлягають мобілізації. Проте якщо молодого батька призвали до лав ЗСУ, а третя дитина народилась хоч на добу пізніше – то він вже не має можливості на демобілізацію. На мою думку, це несправедливо. І саме тому ми подали відповідний законопроект до Верховної Ради, щоб цю несправедливість усунути".

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Ще більше деталей: Таким чином, каже народний депутат, необхідно додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану – наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо третя дитина народилась вже під час служби, військовий матиме право на демобілізацію, якщо забажає.

Що було раніше:

  • 29 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкти №7481 та №7352, якими розширила перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації та мають право на відстрочку від мобілізації.
  • 17 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.

Теми: призовУкраїнаВерховна Рада
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