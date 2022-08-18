Раде предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Народные депутаты Украины предлагают освобождать от военной службы мужчин, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет, уже зарегистрировали законопроект.

Источник: ВРУ в Telegram

Дословно: "Одно из оснований освобождения от военной службы во время особого периода является наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет".

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Детали: Соответствующий законопроект №7678 "О воинской обязанности и военной службе" зарегистрировали народные депутаты Украины Алексей Гончаренко, Сергей Рахманин и Роман Костенко.

Автор законодательной инициативы Алексей Гончаренко в комментарии УП пояснил, что "это касается военных, у которых родился третий ребенок во время военной службы, и именно они должны иметь право на демобилизацию".

Прямая речь Гончаренко: "В целом, мы знаем, что те, у кого трое несовершеннолетних детей, не подлежат мобилизации. Однако если молодого отца призвали в ряды ВСУ, а третий ребенок родился хоть на сутки позже – то он уже не имеет возможности на демобилизацию. По-моему, это несправедливо, и именно поэтому мы подали соответствующий законопроект в Верховную Раду, чтобы устранить эту несправедливость".

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Еще больше деталей: Таким образом, говорит народный депутат, необходимо добавить в закон еще одну причину для увольнения с военной службы во время военного положения – наличие у военнослужащего трех и более детей младше 18 лет. Поєтому, если третий ребенок родился уже во время службы, военный будет иметь право на демобилизацию, если захочет.

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