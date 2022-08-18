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Туреччина допоможе відбудувати Україну: у Львові підписано меморандум

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 18:55
Туреччина допоможе відбудувати Україну: у Львові підписано меморандум
Фото: ОПУ

У Львові між Україною та Туреччиною підписано меморандум про взаєморозуміння, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові нашої країни, документ був підписаний у присутності президентів обох країн.

Джерело: пресслужба ОПУ

Дослівно: "Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проєкти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу".

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Деталі: Як перший проєкт розглядається відбудова мосту в селі Романівка на Київщині, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований під час російського вторгнення.

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Згодом сторони створять спільну українсько-турецьку робочу групу щодо питань відбудови.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Президент Туреччини знаходиться з візитом у Львові. Володимир Зеленський під час зустрічі з Таїпом Ердоганом вже обговорив зернову ініціативу, ситуацію навколо Запорізької АЕС і оборонну взаємодію країн.

Теми: ТуреччинаУкраїнавійна
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