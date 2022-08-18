Турция поможет отстроить Украину: во Львове подписан меморандум

Во Львове между Украиной и Турцией подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении нашей страны, документ был подписан в присутствии президентов обеих стран.

Источник: прессслужба ОПУ

Дословно: "Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры смогут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь".

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Детали: Как первый проект рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен во время русского вторжения.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Со временем стороны создадут совместную украинско-турецкую рабочую группу по вопросам восстановления.

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Что предшествовало: Президент Турции находится с визитом во Львове. Владимир Зеленский в ходе встречи с Таипом Эрдоганом уже обсудил зерновую инициативу, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и оборонное взаимодействие стран.