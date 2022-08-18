Ердоган хоче реанімувати переговори України й РФ на основі березневих домовленостей

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності досягти дипломатичного врегулювання між Україною і Росією – для цього, на його думку, варто повернутися до переговорів на основі параментрів, сформованих на березневій зустрічі у Стамбулі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, він заявив після зустрічі у Львові з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

За його словами, під час переговорів вони оцінили можливості трансформації позитивної атмосфери, створеної Стамбульською угодою, у постійний мир.

"Міжнародне співтовариство має велику відповідальність за відновлення дипломатичного процесу, ми спеціально вказали на те, що це потрібно зробити" - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

"Ми висловили стурбованість триваючими сутичками навколо Запорізької АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Як Туреччина, з одного боку, ми докладаємо зусиль для припинення конфлікту шляхом дипломатичного вирішення, з іншого боку, ми підтримували наших українських друзів і продовжуємо це робити" - заявив Ердоган.

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. Власне, пани Зеленський і Гутерреш згодні в цьому питанні. Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів" - сказав він.

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На думку Ердогана, можна реанімувати переговори на основі тих параметрів, які були сформовані в Стамбулі в березні.

"Ми готові знову відіграти роль фасилітатора чи посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети" - заявив президент Туреччини.

Крім того, за словами Ердогана, на зустрічі обговорювалися питання обміну військовополоненими і турецькі ініціативи в цьому питанні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський також провів у Львові двосторонню зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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