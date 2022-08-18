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Эрдоган хочет реанимировать переговоры Украины и РФ на основе мартовских договоренностей

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 20:08
Эрдоган, фото ОП

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость достичь дипломатического урегулирования между Украиной и Россией – для этого, по его мнению, следует вернуться к переговорам на основе параметров, сформированных на мартовской встрече в Стамбуле.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, он заявил после встречи во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

По его словам, в ходе переговоров они оценили возможности трансформации позитивной атмосферы, созданной Стамбульским соглашением в постоянный мир.

"Международное сообщество имеет большую ответственность за возобновление дипломатического процесса, мы специально указали на то, что это нужно сделать", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы выразили обеспокоенность продолжающимися столкновениями вокруг Запорожской АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Как Турция, с одной стороны, мы прилагаем усилия для прекращения конфликта путем дипломатического разрешения, с другой стороны, мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать", - заявил Эрдоган.

"Лично я верю в то, что война наконец закончится за столом переговоров. Собственно, Зеленский и Гутерриш согласны в этом вопросе. Все дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров" - сказал он.

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По мнению Эрдогана, можно реанимировать переговоры на основе параметров, которые были сформированы в Стамбуле в марте.

"Мы готовы снова сыграть роль фасилитатора или посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели", - заявил президент Турции.

Кроме того, по словам Эрдогана, на встрече обсуждались вопросы обмена военнопленными и турецкие инициативы по этому вопросу.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также провел во Львове двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Темы: ЭрдоганпереговорыРосcияТурция
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