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Кулеба запевняє, що на зустрічі у Львові Україну не схиляли до поступок РФ

"Європейська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 22:07

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що під час зустрічі у Львові президентів України, Туреччини та генсека ООН Україну не підштовхували до поступок Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі після зустрічі.

Кулеба зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генсек ООН Антоніу Гутерреш щиро співпереживають і справді хочуть допомогти Україні знайти рішення. 

"Ніхто нас не схиляв до поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась "зрада" у соцмережах, то одразу хочу сказати, що такого не було", - заявив Кулеба.

Він деталізував, що Зеленський та Ердоган на двосторонній зустрічі спілкувались набагато довше, ніж було передбачено.

"Президенти і генеральний секретар скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань: це зерновий коридор, Запорізька АЕС, звільнення наших полонених. Тобто, йдеться не просто про те, що поговорили, а домовилися, хто що робить далі… Підозрюю, що до завершення цієї війни від координації та рішень цієї трійці залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є порозуміння, це головне", - додав Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на необхідності досягти дипломатичного врегулювання між Україною і Росією – для цього, на його думку, варто повернутися до переговорів на основі березневих домовленостей у Стамбулі.

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Він також сказав, що Зеленський теж згоден з тим, що війна рано чи пізно буде завершуватися за столом перемовин.

Водночас, Володимир Зеленський заявив, що зараз не бачить "дипломатичного вікна" для перемовин з Росією, про яке йому казав на зустрічі президент Туреччини.

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Теми: Кулеба ДмитроЛьвівРосія
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