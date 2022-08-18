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Кулеба уверяет, что на встрече во Львове Украину не склоняли к уступкам РФ

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 22:07

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что во время встречи во Львове президентов Украины, Турции и генсека ООН Украину не подталкивали к уступкам России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии после встречи.

Кулеба отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш искренне сопереживают и действительно хотят помочь Украине найти решение.

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"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" в соцсетях, то сразу хочу сказать, что такого не было", - заявил Кулеба.

Он детализировал, что Зеленский и Эрдоган на двусторонней встрече общались гораздо дольше, чем было предусмотрено.

"Президенты и генеральный секретарь скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам: это зерновой коридор, Запорожская АЭС, освобождение наших пленных. То есть, речь идет не просто о том, что поговорили, а договорились, кто что делает дальше… Подозреваю, что до завершения этой войны от координации и решений этой троицы будет зависеть решение многих проблем по дипломатическому пути. Между ними есть понимание, это главное", - добавил Дмитрий Кулеба.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость достичь дипломатического урегулирования между Украиной и Россией – для этого, по его мнению, следует вернуться к переговорам на основе мартовских договоренностей в Стамбуле.

Он также сказал, что Зеленский тоже согласен с тем, что война рано или поздно будет завершаться за переговорным столом.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит "дипломатического окна" для переговоров с Россией, о котором ему говорил на встрече президент Турции.

Темы: Кулеба ДмитрийЛьвовРосcия
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