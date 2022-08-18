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Окупанти ставлять росіян на "посади" у Запорізькій та Херсонській областях

Катерина ТищенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 22:22
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНЯЮТЬ ВХІД НА КРАСНУ ПЛОЩУ В МОСКВІ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ GETTY IMAGES

До окупаційних властей захоплених Росією територій Запорізької та Херсонської областей призначили низку російських чиновників.

Джерело: російська пропагандистська агенція РИА Новости

Деталі: Так, у Запорізькій області так званим "віце-прем'єром з інфраструктурного розвитку" став Олексій Лисов із уряду Вологодської області, "заступник міністра праці та соціальної політики" – Євген Маркелов з адміністрації Краснодарського краю.

У Херсонській області "першим заступником голови адміністрації з безпеки" став Олексій Катериничев із Центру рятувальних операцій особливого ризику "Лідер", "віце-прем'єром та міністром промисловості" - Семен Машкауцан з Мінпромторгу Росії, "міністром фінансів" - Євген Немтінов з окупаційного "мінфіну Криму".

Що передувало: 18 липня росіяни призначили главою "уряду" окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, який обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області РФ.

Крім того, так званим "міністром із молодіжної політики Запорізької області" окупанти призначили Антона Тицького, який обіймав посаду радника керівника Росмолоді.

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Теми: Запорізька областьХерсонська областьокупаціяРосія
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