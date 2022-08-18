Оккупанты ставят россиян на "должности" в Запорожской и Херсонской областях

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОХРАНЯЮТ ВХОД НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ В МОСКВЕ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ GETTY IMAGES

В оккупационные власти захваченных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей назначили ряд российских чиновников.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Так, в Запорожской области так называемым "вице-премьером по инфраструктурному развитию" стал Алексей Лысов из правительства Вологодской области, "замминистра труда и социальной политики" - Евгений Маркелов из администрации Краснодарского края.

В Херсонской области "первым замглавы администрации по безопасности" стал Алексей Катериничев из Центра спасательных операций особого риска "Лидер", "вице-премьером и министром промышленности" - Семен Машкауцан из Минпромторга России, "министром финансов" - Евгений Немтинов из оккупационного "минфина Крыма".

Что предшествовало: 18 июля россияне назначили главой "правительства" оккупированной части Запорожской области Антона Кольцова, который занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области РФ.

Кроме того, так называемым "министром по молодежной политике Запорожской области" оккупанты назначили Антона Тицкого, занимавшего должность советника руководителя Росмолодежи.