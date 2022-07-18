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РФ призначила свого чиновника "главою уряду" окупованої Запорізької області

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 21:05
РФ призначила свого чиновника главою уряду окупованої Запорізької області
Антон Кольцов, фото: СамолётЪ

Росіяни призначили главою "уряду" окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, який обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області РФ.

Джерело: член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у коментарі РИА Новости

Пряма мова: "Було представлено главу уряду Запорізької області Антона Кольцова, який до цього обіймав посаду першого заступника губернатора Вологодської області".

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Деталі: Крім того, так званим "міністром із молодіжної політики Запорізької області" окупанти призначили Антона Тицького, який обіймав посаду радника керівника Росмолоді.

Що передувало: 14 липня маріонеткова влада, призначена окупантами в Запорізькій області, заявила, що хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.

Так званий "голова тимчасової адміністрації" окупованої Запорізької області Євген Балицький – колишній український нардеп-регіонал. 2020 року його було обрано депутатом облради від "Опозиційного блоку".

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Теми: Запорізька областьокупаціяРосія
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