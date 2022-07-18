Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ призначила свого чиновника "главою уряду" окупованої Запорізької області

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 липня 2022, 21:05
Антон Кольцов, фото: СамолётЪ

Росіяни призначили главою "уряду" окупованої частини Запорізької області Антона Кольцова, який обіймав посаду першого віце-губернатора Вологодської області РФ.

Джерело: член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у коментарі РИА Новости

Пряма мова: "Було представлено главу уряду Запорізької області Антона Кольцова, який до цього обіймав посаду першого заступника губернатора Вологодської області".

Деталі: Крім того, так званим "міністром із молодіжної політики Запорізької області" окупанти призначили Антона Тицького, який обіймав посаду радника керівника Росмолоді.

Що передувало: 14 липня маріонеткова влада, призначена окупантами в Запорізькій області, заявила, що хоче провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.

Так званий "голова тимчасової адміністрації" окупованої Запорізької області Євген Балицький – колишній український нардеп-регіонал. 2020 року його було обрано депутатом облради від "Опозиційного блоку".

Теми: Запорізька областьокупаціяРосія
Головне сьогодні

У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова

фотоЗеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом

Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ

Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS

9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару

фотоЕксначальника кримського СБУ відправили під арешт

Усі новини...
Запорізька область
У Запорізькій області окупанти вкрали 20 елеваторів – ССО
У Запоріжжі чули серію вибухів, загорілися поля – обладміністрація 
У Маріуполі помітили колону ворожої техніки, яка рухалась у бік Запоріжчини – радник мера
Останні новини
06:00
В селищі на Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових
05:00
Одещина: Через російську атаку постраждали шестеро
04:16
ISW: Зараз Росія зосереджується на захопленні Сіверська та Бахмута
03:30
Херсонщина: ЗСУ вдарили по російських складах боєприпасів
02:38
Fitch знизив рейтинг Білорусі до "обмеженого дефолту"
01:46
Штати пригрозили санкціями Ірану, якщо він надумає надати Росії бойові безпілотники
01:00
оновлено, фотоРосіяни вдарили ракетами по Одещині, є поранені
00:34
Уряд Джонсона пережив вотум недовіри
23:51
фотоСумщина: росіяни випустили понад 150 мін і снарядів, є поранені
23:31
У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова
Усі новини...