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Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 серпня 2022, 01:40
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На Півдні Повітряні сили України завдали ударів по скупченню ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами".

Деталі: В ході зустрічного бою  противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами.

У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка - Станіслав. Успіху не мав. Із втратами відійшов.

7 разів ворог атакував українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією. Без втрат з боку українців.

Вдень з реактивної системи залпового вогню "Смерч" нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Без людських втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Авіацією ЗСУ завдано 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань.

У тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст.

Наразі підтверджені втрати ворога складають 73 загарбники,3 танки, 4 пускові установки  та 1 радіолокаційну станцію до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Теми: Збройні силивійна
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