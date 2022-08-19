Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"

На Юге Воздушные силы Украины нанесли удары по скоплению врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями".

Детали: В ходе встречного боя противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами.

В ответ враг пытался предпринять попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка – Станислав. Удачи не имел. С потерями отошел.

7 раз враг атаковал украинские позиции и населённые пункты вдоль линии столкновения авиацией. Без потерь со стороны украинцев.

Днем из реактивной системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по Николаевщине. В Галицынове повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части, уничтожен пожарный автомобиль, ранен гражданский. В самом Николаеве в очередной раз атакованы объекты портовой инфраструктуры. Без человеческих утрат.

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Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.

В том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост.

Подтвержденные потери врага составляют 73 захватчика, 3 танка, 4 пусковые установки и 1 радиолокационную станцию к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, еще 1 склад боеприпасов. Окончательные потери врага уточняются.