Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению врага – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 01:40
скриншот

На Юге Воздушные силы Украины нанесли удары по скоплению врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение суток наши подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями".

Детали: В ходе встречного боя противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами.

В ответ враг пытался предпринять попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка – Станислав. Удачи не имел. С потерями отошел.

7 раз враг атаковал украинские позиции и населённые пункты вдоль линии столкновения авиацией. Без потерь со стороны украинцев.

Днем из реактивной системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по Николаевщине. В Галицынове повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части, уничтожен пожарный автомобиль, ранен гражданский. В самом Николаеве в очередной раз атакованы объекты портовой инфраструктуры. Без человеческих утрат.

ВИДЕО ДНЯ

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.

В том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост.

Подтвержденные потери врага составляют 73 захватчика, 3 танка, 4 пусковые установки и 1 радиолокационную станцию к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, еще 1 склад боеприпасов. Окончательные потери врага уточняются.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Вооруженные силывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ФСБ была настолько уверена в падении Украины, что обустраивала жилье в Киеве – Washington Post

Эрдоган предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным

ГБР расследует пересечение границы "батальоном Монако": в списке более 80 человек

Путин планирует приехать на саммит G20, куда приглашен Зеленский

В правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток-2"

Зеленский ввел мораторий на повышение коммунальных тарифов

Все новости...
Вооруженные силы
На двух направлениях продолжаются бои – сводка
Оккупанты усилили группировку на юге – сводка Генштаба
Президент Эстонии принял участие в плетении маскировочных сеток для ВСУ
Последние новости
16:17
В России назначили мэра Краснодара “главой” оккупированной Харьковщины
16:04
Оккупанты планируют судилище "над нацизмом" в стиле Нюрнбергского трибунала – источники
15:55
В Харьковской области сошел грузовой поезд: задерживаются пассажирские поезда
15:43
У Spotify появился официальный плейлист ко Дню Независимости
15:39
Лукашенко убеждает, что у него нет никакого желания бомбить Украину
15:34
Херсонщина: оккупанты угрожают родителям, которые не хотят пускать детей в захваченные россиянами школы
15:31
СБУ разоблачила в Киеве дата-центр, через которы атаковали украинские сайты
15:12
фото, видеоВ Харькове установили первое укрытие на остановке транспорта
15:04
В правительстве Германии отвергли идею вице-спикера Бундестага о запуске "Северного потока-2"
15:01
обновлено Ракетный удар по Харькову: количество погибших увеличилось до 21 человека
Все новости...