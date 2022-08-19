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США збільшують кількість доз вакцини проти віспи мавп на тлі зростання хвороби

Ольга Глущенко П'ятниця, 19 серпня 2022, 03:58
фото: Getty Images

Сполучені Штати заявили в четвер, що збільшать постачання вакцини проти віспи мавп на 1,8 мільйона доз вакцини Bavarian Nordic (BAVA.CO) Jynneos.

Джерело: Рошель Валенскі, директор Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), цитує Reuters

Пряма мова: "Важливо, щоб ми зробили все можливе, щоб цей небезпечний вірус не поширювався".

Деталі: Загалом кількість хворих на мавпячу віспу у США перевищила 13 500.

Що передувало: У США можуть забезпечити більшою кількістю доз вакцини проти віспи мавп, ніж планувалося раніше, через збільшення кількості уколів з кожного флакона.

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Теми: СШАздоров'явакцинація
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