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США увеличивают количество доз вакцины против оспы обезьян на фоне роста болезни

Ольга ГлущенкоПятница, 19 августа 2022, 03:58
фото: Getty Images

Соединенные Штаты заявили в четверг, что увеличат поставки вакцины против оспы обезьян на 1,8 миллиона доз вакцины Bavarian Nordic (BAVA.CO) Jynneos.

Источник: Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), цитирует Reuters

Прямая речь: "Важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы этот опасный вирус не распространялся".

Детали: В целом количество заболевших обезьяньей оспой в США превысило 13 500.

Что предшествовало: В США могут обеспечить большее количество доз вакцины против оспы обезьян, чем планировалось ранее, из-за увеличения количества уколов с каждого флакона.

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Темы: СШАздоровьевакцинация
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