США увеличивают количество доз вакцины против оспы обезьян на фоне роста болезни

Соединенные Штаты заявили в четверг, что увеличат поставки вакцины против оспы обезьян на 1,8 миллиона доз вакцины Bavarian Nordic (BAVA.CO) Jynneos.

Источник: Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), цитирует Reuters

Прямая речь: "Важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы этот опасный вирус не распространялся".

Реклама:

Детали: В целом количество заболевших обезьяньей оспой в США превысило 13 500.

Что предшествовало: В США могут обеспечить большее количество доз вакцины против оспы обезьян, чем планировалось ранее, из-за увеличения количества уколов с каждого флакона.